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İngiltere Başbakanı Sunak'tan İsrail'e çağrı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine saldırı düzenleyen İsrail'e 'sivillerin korunması' çağrısında bulundu.

AA4 Temmuz 2023 Salı 18:54 - Güncelleme:
İngiltere Başbakanı Sunak'tan İsrail'e çağrı
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Sunak, İngiliz parlamentosunun İrtibat Komitesi'nde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki kuşatma ve saldırılarına ilişkin, ülkesinin, İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklediğini ancak sivillerin korunmasının her şeyden önemli olması gerektiğini dile getiren Sunak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her türlü askeri operasyonda sivillerin korunmasına öncelik verilmesi gerektiğini söylüyoruz ve İsrail Savunma Kuvvetlerini (IDF) operasyonlarında itidalli davranmaya ve tüm tarafları hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de hem şimdi hem de önümüzdeki günlerde gerilimi daha da tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz. Ayrıca, İsrail'i meşru güvenlik çıkarlarını savunurken gereklilik ve orantılılık ilkelerine bağlı kalmaya çağırıyoruz."

Ayrıca Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla yaptığı görüşmelerde, İngiliz hükümetinin, İsrail'in yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesine karşı olduğunu açıkça defalarca belirttiğini söyledi.

"İngiltere, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin yeni dönem başkanı. Cenin krizi konusunda ne yapıyor?" sorusu üzerine ise Sunak, ülkesinin dönem başkanlığı görevini ağırlıklı olarak Ukrayna'yı desteklemeyi sürdürmek için kullanmayı planladığını aktardı.

İsrail güçlerinin, dün günün ilk saatlerinde, Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı baskın ve hava saldırıları ikinci gününde devam ediyor. Saldırılarda, 10 Filistinli hayatını kaybetti, 20'si ağır yaklaşık 100 kişi yaralandı.

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