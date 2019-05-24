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İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı

İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da partisinin liderliğinden istifa edeceğini açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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May şöyle konuştu: Elimden gelenin en iyisini yaptım. Üzülerek söylemek istiyorum ki, üç kez denediğim halde başarısız oldum. Ülkemin çıkarı için başbakanlığı bırakmam gerektiği artık son derece açık bir hale geldi. Bu bağlamda 7 Haziran Cuma günü görevimi bırakacağımı bilmenizi istiyorum.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Açıklamasının sonunda gözyaşlarına hakim olamayan Theresa May, soru kabul etmeden Downing Sokağı'nda bulunan konutuna girdi.

İngiltere Parlamentosu Avam Kamarası'ndaki Muhafazakar Parti'nin meclis grubu olan 1922 Komitesi, parti liderliği için yapılacak yarış sürecinde Theresa May'in başbakanlığının sürmesini talep etti.

 

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