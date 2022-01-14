İngiltere Başbakanlığı, yas günündeki partiler nedeniyle Kraliçe'den özür diledi

AA 14 Ocak 2022 Cuma 16:37 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 16:37

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Bunun ulusal yas sırasında gerçekleşmesi çok üzücü, 10 Numara (Başbakanlık) Saray'dan özür diledi." denildi.

Açıklamada, Başbakan Boris Johnson'ın 12 Ocak'ta parlamentodaki sözlerine atıfta bulunularak 10 Numara'nın en yüksek standartlara göre hareket etmesinin beklendiği ve doğru yapılmayan şeyler için sorumluluk alması gerektiği belirtildi.

İngiliz basını, özrün resmi kanallar üzerinden yapılan bir telefon görüşmesiyle iletildiğini yazdı.

- ULUSAL YAS SIRASINDA PARTİ



Telegraph gazetesinin haberine göre, 16 Nisan 2021 akşamı Başbakanlıkta iki parti verildi. Etkinlikler, Johnson'ın eski İletişim Direktörü James Slack ile kişisel fotoğrafçısının görevlerinden ayrılması nedeniyle yapıldı.

Bu veda partilerinden birine, dışarıdan bavulla içki getirildi. Gece yarısından sonra da devam eden partiler, ilerleyen saatlerde bahçede birleştirildi.

Johnson'ın o gece Başbakanlıkta değil, Londra'nın dışındaki Checkers'ta bulunan Başbakanlık konutunda olduğu öğrenildi.

İngiltere'de o tarihte yürürlükte olan Kovid-19 kısıtlamaları sosyalleşmeyi dışarıda 6 kişilik gruplarla sınırlarken kapalı mekanlarda ise 2 metrelik sosyal mesafe kuralının uygulanması isteniyordu.

Ayrıca ülke, Kraliçe'nin eşi Prens Philip'in ölümü nedeniyle ulusal yas içindeydi. Kısıtlamalar nedeniyle Kraliçe, 17 Nisan'da yapılan cenaze töreninde kilisede tek başına oturmak durumunda kalmıştı.

- DİĞER PARTİLER



İngiltere'deki televizyon ağı ITV tarafından elde edilen bir elektronik postada, ülkede hane halkı dışında buluşmaların yasak olduğu 20 Mayıs 2020'de 100'den fazla Başbakanlık çalışanının bahçedeki bir partiye davet edildiği görülmüştü.

Elektronik postada, "Lütfen saat 18.00 itibarıyla bize katılın ve kendi içkinizi getirin" yazarken davete, aralarında Başbakan Johnson ve eşi Carrie Johnson'ın da olduğu 40 kişinin katıldığı iddia edilmişti.

Johnson, 12 Ocak'ta parlamentoda yaptığı konuşmada "iş etkinliği" sandığı partiye katıldığını doğrulayarak özür dilemişti. Ancak muhalefet, Johnson'ın görevde daha fazla kalamayacağını belirterek istifasını istemişti.

Başbakanlık bahçesinde 15 Mayıs 2020'de de ayrı bir etkinlik düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Başbakanlık personelinin 2020 Noel'i öncesinde de benzer şekilde eğlenceler düzenlediği belirtilmişti.

Son haberle birlikte basına yansıyan parti sayısı 11'e çıkmıştı. Partilerle ilgili bir hükümet yetkilisi rapor hazırlamakla görevlendirirken Londra polisi soruşturma açmama kararı almıştı.