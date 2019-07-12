İngiltere, Basra Körfezi'ne ikinci savaş gemisini gönderiyor
Basra ve Umman Körfezi'ndeki askeri varlığını artırmak isteyen İngiltere'nin Körfez'e ikinci bir savaş gemisini yollayacağı belirtildi.
- DHA
İngiliz medyası, İngiltere'nin Basra ve Umman Körfezi´ndeki askeri varlığını artırma kapsamında, HMS Duncan isimli Type 45 Destroyer tipi savaş gemisini göndereceğini duyurdu.
Sky News´in haberine göre, HMS Duncan, Kraliyet Donanması´na ait HMS Montrose ve ABD müttefikleri ile beraber hareket edecek. Ayrıca, HMS Duncan´ın gönderilmesinin İngiltere ve İran arasındaki krizin daha da derinleşmesine yol açabileceği belirtildi.
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