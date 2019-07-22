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İngiltere bölgeye 'Nükleer denizaltı gönderecek' iddiası

İngiltere medyası, son dönemde İran'la yaşanan gerilim nedeniyle bölgeye nükleer denizaltı ve donanmanın seçkin komandolarının gönderileceğini ileri sürdü.

  • star.com.tr
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İran'ın İngiltere bandıralı Stena Impero petrol tankerine el koymasının ardından gerilim giderek tırmanıyor. 
 
Taraflardan peş peşe sert açıklamalar gelirken, İngiltere medyası 'Kraliye Donanması'nın Basra Körfezi'ndeki askeri varlığını güçlendirmek için bölgeye nükleer denizaltı göndereceğini ileri sürdü.
 
Daily Express'e konuşan askeri kaynaklar İngiltere'nin, seyir füzeleri ve ağır torpidolarla donatılan 7 bin 500 tonluk Astute sınıfı nükleer denizaltıyı bölgeye göndereceğini söyledi. Kaynaklar kararın tamamen savunma amaçlı olduğunu da belirtti.
 
SEÇKİN KOMANDOLAR DA GİDİYOR
 
The Sun gazetesinde yer alan haberde ise bölgeye, deniz kuvvetlerinin seçkin komando birimi ''42 Komando''nun da gönderileceği belirtildi.
 
Haberde, HMS Duncan hava savunma destroyeri'nin Bahreyn'de bulunan HMS Montrose' fırkateyninine destek için gönderildiği belirtildi. Donanmanın bölgede 4 savaş ve bir çıkarma gemisi olduğu da hatırlatıldı.
 
The Sun'a konuşan askeri uzman, ''Daha fazlasını gönderebiliriz , ancak bu haftalar sürebilir. Komandolar kısa sürede en iyi seçim. Bu adamlar ticari gemilere de yerleştirilebilir. Bu hamlelerimizin amacı güvenlik, gerilimi tırmandırmak değil.'' dedi.
 
İngiltere de, 4 Temmuz'da Cebelitarık Boğazı'ndan geçen İran'a ait bir petrol tankerini Esed rejimine yönelik ambargoyu deldiği gerekçesiyle durdurmuştu.
 
Misilleme yapacağını açıklayan devrim muhafızları, balıkçı teknesine çarptığını iddia ettikleri İngiltere bandıralı Stena Impero petrol tankerine el koydu. Tanker, 23 kişilik mürettebatı ile birlikte İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'ndeki Bandar Abbas limanına götürüldü.

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