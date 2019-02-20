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İngiltere Dışişleri Bakanı: Brexit yanlış yöne giderse Avrupa için felaket olur

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, 'Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Brexit'in yanlış yöne gitmesi durumunda bunun İngiltere ve Avrupa için bir felaket olacağı konusunda fikir birliğine vardık.' dedi.

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Maas ve Brexit'e yönelik Avrupa ülkelerini bilgilendirme çalışmaları kapsamında Almanya'ya gelen Hunt, Berlin'de görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Hunt, konuşmasında, "Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Brexit’in yanlış yöne gitmesi durumunda bunun İngiltere ve Avrupa için bir felaket olacağı konusunda fikir birliğine vardık." ifadesini kullandı. 

İngiliz bakan Hunt, Avrupa Birliği (AB) ile Brexit anlaşmasının İngiltere parlamentosundan geçmesine yönelik "acil durum mekanizması"nda yer alan "geçici" kelimesinin ne anlama geldiğinin tam olarak anlatılması gerektiğine işaret etti. Almanya'nın İngiltere'nin en büyük ticaret ortaklarından birisi olduğunu dile getiren Hunt, Alman şirketlerinin ülkesinde 400 binden fazla istihdam oluşturduğunu belirtti.

- "Silah ihracatı kararı Yemen'deki gelişmelere bağlı"

Maas ise AB'de hiç kimsenin "sert bir Brexit" istemediğini belirtti. Alman Dışişleri Bakanı Maas, bir gazetecinin sorusu üzerine, "Suudi Arabistan'a silah ihracatına yönelik gelecekteki karar Yemen'deki gelişmelere bağlı." diye konuştu.

Hunt, Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah ihracatını yasaklamasını Alman mevkidaşı Maas'a 7 Şubat’ta yazdığı mektupla eleştirmiş, Berlin'in, Suudi Arabistan'a yönelik silah satışı yasağını yeniden düşünmesini istemişti. Almanya'nın getirdiği yasağın, savunma sanayisindeki ortaklıklar nedeniyle İngiltere'nin de Suudi Arabistan'a bazı silahları satamamasını beraberinde getireceğini belirten Hunt, yasaktan etkilenecek sistemler arasında Eurofighter Typhoon ve Tornado uçaklarıyla Meteor havadan havaya uzun menzilli füze sisteminin de olduğunu kaydetmişti.

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