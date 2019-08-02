Raab mesajında, "Rusya, Avrupa´nın başkentlerini hedef alan, gizlice geliştirdiği ve konuşlandırdığı füze sistemiyle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) sonunu getirdi. Uluslararası kuralları küçümseyen tavırları Avrupa´nın güvenliğini tehdit ediyor. Birleşik Krallık, NATO´nun cevabına tam destek veriyor" dedi.

POLONYA DA RUSYA´YI SUÇLADI

Polonya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Polonya, tüm müttefiklerle birlikte ABD´nin nükleer anlaşmadan çekilme kararını desteklemektedir. Bu tepki, Rusya´nın ihlallerine karşı fazlasıyla anlaşılabilir. Rusya, INF anlaşmasının çökmesinden tek başına sorumludur. Rusya´nın anlaşmaya tam uyumla geri dönme konusundaki isteksizliği ABD´ye başka bir şans bırakmadı" dedi.

INF anlaşması, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanmıştı.

Anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.