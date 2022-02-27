IHA 27 Şubat 2022 Pazar 13:46 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 13:48

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Truss, "Ukrayna'nın güçlü ve cesur direnişini görüyoruz. İngiltere onlara silah ve ekonomik destek sağlamaya devam edecek" dedi. Batı'nın uyguladığı yaptırımların Rus ekonomisine vereceği zarar göz önüne alındığında Putin'in "stratejik bir hata yaptığına" inandığını söyleyen Truss, Rusya'nın saldırısının uzun sürebileceğini belirtti. Truss, "Bu birkaç yıl olabilir. Korkarım bu hızla bitmeyecek. Bu savaş çok çok kanlı olabilir" dedi. Truss, bu durumun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "sonun başlangıcı" olabileceğini ifade etti.