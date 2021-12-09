İngiltere en büyük kuş gribi salgınıyla karşı karşıya

AA 9 Aralık 2021 Perşembe 17:41 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 17:41

Ülkede dün itibarıyla kuş gribi salgını nedeniyle 38 binanın enfekte olduğu teyit edilirken bunun, "şimdiye kadarki en fazla enfekte olmuş tesis" olduğu kaydedildi. Geçen yıl toplam 26 teyit edilmiş vaka bulunuyordu.

İngiltere genelinde 3 Kasım'da bazı bölgeler "Kuş Gribi Önleme Bölgesi" ilan edildi ve bu ilan 29 Kasım'da tekrar uzatıldı.

Tüm çiftlik sahiplerine kümes hayvanlarını içeride tutmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

Yetkililer, insan sağlığına yönelik riskin düşük olduğunu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bir bağlantısı olmadığını ancak enfekte kuşlara dokunulmaması gerektiğini bildirdi.

- "Bir yıl daha bekleyip daha da büyük bir salgınla karşı karşıya kalamayız"

İngiltere Çevre, Gıda ve Tarım Bakanı George Eustice, Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, "Bu yıl şu anda 36 onaylanmış vaka ile İngiltere'de şimdiye kadarki en büyük kuş gribi salgınını gördüğümüzü söylemeliyim." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin Baş Veteriner Yetkilisi Dr. Christine Middlemiss, BBC'ye yaptığı açıklamada, hastalığın Rusya'nın kuzeyinden ve Doğu Avrupa'dan uçan göçmen kuşlar aracılığıyla yayıldığını ancak gelecekte kötüleşen bir salgını önlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Tesislerdeki tüm kümes hayvanlarının oluşturdukları sürekli enfeksiyon riski nedeniyle itlaf edilmesi gerektiğini söyleyen Middlemiss, "Şimdi toplam yarım milyon kadar itlaf edilmiş olacak." diye konuştu.

Middlemiss, "Bir yıl daha bekleyip daha da büyük bir salgınla karşı karşıya kalamayız. Bu nedenle, arkasında ne olduğu hakkında daha fazla neler yapabileceğimizi anlamak için sadece kendi bilim insanlarımızla değil, uluslararası alanda da çalışacağız." dedi.

Mutlak çözüm yolunun biyo-güvenlik olduğunun altını çizen Middlemiss, tavuk barınaklarının da çok temiz tutulması gerektiğinin altını çizdi.