Lammy, Parlamento'da yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de yoğunlaşan saldırılarına işaret ederek, "Giderek kötüleşen bu duruma seyirci kalamayız. Bu durum, (İsrail ile) ikili ilişkimizin temelini oluşturan ilkelere aykırı ve İngiliz halkının değerlerine hakarettir. Bu nedenle, bugün İsrail hükümetiyle yürütülmekte olan yeni bir serbest ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerimiz askıya aldığımızı açıklıyorum. Netanyahu hükümetinin eylemleri bunu gerekli kıldı." diye konuştu.

İsrail büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığını ve bu kararın iletileceğini söyleyen Lammy, şöyle devam etti:

"İsrail halkına şunu söylemek istiyorum. Biz, ben, sizlerle ortak değerlere dayalı güçlü bir dostluk istiyoruz. Halklarımız ve toplumlarımız arasında gelişen bağlar istiyoruz. Güvenliğinize ve geleceğinize, İran'dan gelen çok gerçek tehdide, terörizmin belasından ve antisemitizmin kötülüklerinden korunmanıza yönelik kararlılığımızdan asla vazgeçmedik. Ancak Gazze'de savaşın yürütülme biçimi, hükümetinizle ilişkimize zarar veriyor. İsrail bu askeri saldırıyı, tehdit ettiği şekilde sürdürür ve insani yardımların engelsiz sağlanmasını garanti altına almazsa, buna karşılık daha ileri adımlar atacağız."

İNGİLTERE, İSRAİL'İN LONDRA BÜYÜKELÇİSİ'Nİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞIRDI

İngiltere, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını artırması nedeniyle bu ülkenin Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet olaylarına karışan kişi ve kuruluşlarla ilgili yeni yaptırımları devreye soktuğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yaptırımların "Batı Şeria'da Filistinlilere şiddeti destekleyen 3 kişi, 2 yasa dışı yerleşimci karakolu ve 2 örgütü" hedef aldığı ifade edildi.

Batı Şeria'daki şiddet olayları nedeniyle daha önce yaptırıma tabi tutulan 18 kişi, kuruluş ve şirketi takiben yeni kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımların mali kısıtlamalar ve seyahat yasağı gibi önlemler içerdiği belirtildi.

Yaptırıma tabi tutulan kişiler arasında Filistin topraklarını gasbetmeyi savunan Nahala Derneğinin kurucusu Daniella Weiss de yer aldı.

Ayrıca İsrail'in Londra Büyükelçisi Hotovely, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını genişletmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, İsrail'in Londra Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına ilişkin olarak, "İngiltere'nin, İsrail'in Gazze'deki askeri faaliyetlerini tamamen orantısız şekilde tırmandırmasına karşı olduklarını" büyükelçiye ileteceğini söyledi.

Bakan Falconer, ayrıca İsrail Büyükelçisine Gazze'ye yardımların 11 haftadır engelleniyor olmasının "acımasız ve savunulmaz" olduğunun vurgulanacağını ifade etti.

Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin askıya alındığını duyurdu.