İngiltere Hava Kuvvetleri´ne ait 121 adet F-35B tipi savaş uçağının, sonbaharda Kıbrıs Rum Kesimi´ndeki Ağrotur Üssü´ne geleceği bildirilmişti.

Rum Fileleftheros gazetesi, Marham üssünden yapılan yazılı açıklamaya yer verdi. Gazete, F-35´lerin, Doğu Akdeniz'de icra edilecek geniş kapsamlı "Lighting Dawn" kod isimli tatbikata katılacaklarını, bu tatbikatın bu uçakların ilk kez katılacağı denizaşırı tatbikat olduğunu yazdı.

Habere göre açıklamada, F-35´lerin bu tatbikat sayesinde "Hiç bilmedikleri bu çevrede eğitim ve tatbikat yapabilecekleri; bu tipteki uçakların yeni bir yere nakli, teknik destek, bakım ve teçhizat ve personelinin tamamının idamesi dahil çok kapsamlı olanak yakalanacağına" işaret edildi.

Kıbrıs´taki İngiliz üslerinden bugüne kadar DEAŞ´a ve ortadoğuya yönelik operasyonlarda aktif şekilde kullanılmıştı.