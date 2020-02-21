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Dünya

İngiltere, İdlib'de Türk askerlerinin şehit edilmesine tepki gösterdi

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerinin şehit edilmesini 'dehşet verici' olarak niteleyerek, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'dan saldırıları durdurmasını istedi.

AA21 Şubat 2020 Cuma07:43 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 07:43

Cleverly, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İdlib'deki insani kriz korkunç ve kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Dondurucu kışta rejim saldırıları nedeniyle 1 Aralık'tan bu yana neredeyse bir milyon insanın yerinden edildiğini vurgulayan Cleverly, "Şiddete son verilmeli. Bugün İdlib'deki acımasız rejim saldırıları sonucunda daha fazla Türk askeri ve Suriyeli sivilin öldürülmesi dehşet verici." açıklaması yaptı.

Cleverly, rejim ve destekçisi Rusya'nın bir ateşkesi kabul etmesi ve tırmanan insani krizi durdurması gerektiğini de kaydetti.

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