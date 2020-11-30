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Dünya

RAF jetleri Rus Tu-142 için havalandı! İngiltere: İki Rus keşif uçağına müdahale edildi

İngiliz Hava Kuvvetleri'nin İngiltere'nin hava sahasının yakınında uçan Rus Tu-142 uçaklarını önlemek için İskoçya'daki Lossiemouth Hava Üssü'nden Typhoon jetlerini havaya kaldırdığı bildirildi. “Kuzey Denizi üzerindeki bu yoğun hava sahasında uçan Rus savaş uçakları tehlikeli olabilir” denilen açıklamada, İngiliz Hava Kuvvetleri'nin bildirimlerine göre Rus uçakların sıklıkla bulunduğu yerlerle ilgili sinyal yollamadıkları, ayrıca ‘İngiltere'nin ve hava trafik kontrolörleriyle nadiren konuştukları' vurgulandı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 11:01 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 11:04
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Kraliyet Hava Kuvvetleri’nden yayınlanan basın açıklamasında, İngiltere’nin hava sahasının yakınında uçan Rus Tu-142 uçaklarının önlenmesi amacıyla İskoçya'daki Lossiemouth Hava Üssü'nden Typhoon avcı uçaklarının havaya kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, “İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Typhoon avcı uçakları, Kuzey Denizi üzerindeki İngiliz hava sahasının yakınında Rus savaş uçaklarını durdurmak amacıyla havaya kaldırıldı. İki adet Tu-142 uçağına önleme yapıldı” ifadelerine yer verildi.

Sputnik'in haberine göre, açıklamada ayrıca Tu-142’lerin Rus anti-gemi uçakları olduğu ve ‘İngiltere hava sahası yakınında uçarken hareketlerinin titizlikle izlenmesinin son derece önemli olduğu’ kaydedildi.

“Kuzey Denizi üzerindeki bu yoğun hava sahasında uçan Rus savaş uçakları tehlikeli olabilir” denilen açıklamada, İngiliz Hava Kuvvetleri’nin bildirimlerine göre Rus uçakların sıklıkla bulunduğu yerlerle ilgili sinyal yollamadıkları, ayrıca ‘İngiltere’nin ve hava trafik kontrolörleriyle nadiren konuştukları' vurgulandı.  

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