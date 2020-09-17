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Dünya

İngiltere iki ülkeyi daha karantina listesinden çıkardı

İngiltere, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında haftalık olarak seyahat listesini güncellemeye devam ediyor. Son alınan kararla Singapur ve Tayland'dan gelenlere getirilen 14 günlük karantina şartı kaldırıldı.

İHA17 Eylül 2020 Perşembe 22:02 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 22:02
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İngiltere hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Singapur ve Tayland’dan gelen yolcuların 14 günlük karantina şartının Cumartesi günü yerel saatle 04:00’den itibaren kaldırılacağı duyuruldu. Hükümet, 2 ülkenin “seyahat koridoru” listesine eklendiğini açıklarken, Slovenya ve Guadeloupe’den gelen yolculara ise 14 günlük karantina şartı getirildiğini aktardı.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Slovenya ve Guadeloupe’de koronavirüs vakalarında önemli artışların yaşandığına vurgu yapıldı. Bakanlık, Slovenya’da 7 günlük vaka oranının bir önceki 7 günlük döneme göre 100 bin kişide 14,4’ten 29,1’e çıktığı aktarılırken, bu oranın Guadeloupe’de son 4 haftada 6 kattan fazla arttığını ifade etti.

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