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Dünya

İngiltere ile kriz yaşayan Yunanistan'dan yeni teklif

İngiltere ile Yunanistan arasındaki antik heykel krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Yunanistan'ın Kültür Bakanı Lina Mendoni, antik heykellerin Atina'ya iade edilmesi durumunda British Museum'daki 'boşluğu dolduracak' başka eserler gönderme sözü verdi.

28 Aralık 2023 Perşembe 10:17 - Güncelleme:
İngiltere ile kriz yaşayan Yunanistan'dan yeni teklif
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Yunan bakan, ülkesinin Parthenon mermerlerinin Atina'da yeniden bir araya getirilmesi halinde British Museum'daki "boşluğu doldurmak" için en büyük hazinelerinden bazılarından ayrılmaya hazır olduğunu söyledi. MÖ 5. yüzyıla ait başyapıtların geri alınmasına yönelik kampanyanın başlamasından bir yıl sonra Guardian'a konuşan Lina Mendoni, British Museum'da Yunan galerilerinin asla boş kalmayacağına söz verdi.

Mendoni, "Bizim tutumumuz nettir. Heykellerin Atina'da yeniden bir araya getirilmesi durumunda Yunanistan, boşluğu dolduracak önemli antikalardan oluşan dönüşümlü sergiler düzenlemeye hazır." dedi.

İNGİLTERE İLE YUNANİSTAN ARASINDA HEYKEL KRİZİ

Parthenon'un günümüze ulaşan orijinal heykellerinin yaklaşık yarısı British Museum'da bulunuyor. Yunanistan, heykellerin iade edilmesini talep etse de müze yönetimi bu çağrıya yanıt vermiyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Parthenon tapınağı Milattan Önce 5'inci yüzyılda inşa edildi. 1800'lü yılların başında İngiliz Büyükelçi Thomas Bruce tapınaktan parçaları ve heykelleri ülkesine taşıdı. 1815'te İngiliz müze yetkilileri antik Yunan eserlerini Bruce'tan satın aldı.

Tarihi eserler, Yunanistan'dan 2 bin 400 kilometre uzaklıkta Londra'daki British Museum'da sergilenmeye başladı.

  • antik heykel krizi
  • iade ve değişim
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