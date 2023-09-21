İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2023 Perşembe / 7 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1171
  • EURO
    28,9137
  • ALTIN
    1671.15
  • BIST100
    7901.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere, internetten yayın yapan TV kanallarına denetleme ve düzenleme getiriyor
Dünya

İngiltere, internetten yayın yapan TV kanallarına denetleme ve düzenleme getiriyor

İngiliz hükümeti, daha fazla internet tabanlı TV kanalını, İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom'un belirlediği 'geleneksel kanallarla aynı içerik kuralları kapsamına almayı' planlıyor.

AA21 Eylül 2023 Perşembe 16:10 - Güncelleme:
İngiltere, internetten yayın yapan TV kanallarına denetleme ve düzenleme getiriyor
ABONE OL

Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lucy Frazer, Cambridge'te katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, mevcut düzenlemelerin dışında kalan internet tabanlı kanalları incelemenin hükümetin görevi olduğunu belirtti.

İncelemenin, düzenleme kapsamında olmayan kanallara genişletilmesinin gerekip gerekmediği konusunda istişarede bulunacaklarını belirten Frazer, "Düzenlemelerde yapılacak herhangi bir değişiklik, ifade özgürlüğünü korurken, insanları, özellikle gençleri ve savunmasızları korumak ve televizyon endüstrisine gereksiz yere yük olmamak arasında bir denge kurmalıdır." dedi.

- İNGİLTERE'DE HANELERİN YÜZDE 74'Ü AKILLI TV'YE SAHİP

Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı, İngiltere'de hanelerin yüzde 74'ünün, mevcut düzenlemelerin dışında kalan ve çoğunlukla internet tabanlı yaklaşık 900 televizyon kanalına erişebilecekleri akıllı TV'ye sahip olduğunu ortaya koydu.

İngiliz hükümetinden martta yapılan açıklamada, Netflix, Amazon Prime Video ve Disney+ gibi hizmetlerin, Ofcom'un yetki alanına alınması dahil "medya kurallarının güncellenebileceği" duyurulmuştu.

  • İngiliz hükümeti
  • internet TV Ofcom içerik kuralları
  • etiket1
  • etiket2
  • etiket3

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.