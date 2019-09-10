İngiltere'den İran'a sert tepki: Esed'in katil rejimine veriyor

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İngiltere: İran'ın bu güvenceyi ihlal ettiği ve petrolün Suriye ve Esed'in katil rejimine verildiği açıktır

İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, 'İran'ın bu güvenceyi ihlal ettiği ve petrolün Suriye ve Esed'in katil rejimine verildiği açıktır' denildi. Dışişleri Bakanı Dominic Raab, 'Esed'in acımasız rejimine yapılan bu petrol satışı, İran hükümetinin bölgesel güvenliği bozmaya dönük eylemlerinin bir parçası' dedi.

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İngiliz hükümeti, İran'ın Suriye rejimine petrol temin etmesine tepki gösterdi ve bu ülkenin Londra Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi. 
 
İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın, Cebelitarık hükümetince alıkonulan Grace 1 adlı tankerin serbest bırakılması sürecinde Suriye ya da Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım uyguladığı başka bir yerdeki bir teşekküle petrol temin etmeyeceğine dair güvence verdiği hatırlatıldı. 
 
"İran'ın bu güvenceyi ihlal ettiği ve petrolün Suriye ve Esed'in katil rejimine verildiği açıktır." ifadesine yer verilen açıklamada, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın da bu adımı kınamak için İran'ın Londra Büyükelçisini çağırdığı belirtildi.
 
Açıklamada, İran'ın bu eyleminin uluslararası normların kabul edilemez bir şekilde ihlali anlamına geldiği ve İngiltere'nin konuyu Birleşmiş Milletler (BM) gündemine getireceği kaydedildi.
 
Bakan Raab da konuya ilişkin açıklamasında, "Esed'in acımasız rejimine yapılan bu petrol satışı, İran hükümetinin bölgesel güvenliği bozmaya dönük eylemlerinin bir parçası." ifadesini kullandı. 
 
Raab, İran'ın izolasyondan çıkmasını istediklerini ancak bunun yolunun verilen sözü tutmak ve uluslararası sisteme dayalı kurallara uymaktan geçtiğine vurgu yaptı. 
 
- Tanker krizi
 
İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi, 4 Temmuz'da Grace 1 adlı İran tankerinin AB'nin Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.
 
İran ise tankerin alıkonulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Tahran, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı bir petrol tankerini alıkoymuştu.
 
15 Ağustos'ta Cebelitarık yönetiminin serbest bıraktığı tanker, adını Adrian Darya 1 olarak değiştirerek Suriye'ye doğru yol almaya başlamıştı. 

Sınırın karşı tarafında ABD´nin ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren görüntü

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