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İngiltere İşçi Partisi lideri Corbyn: Anlaşmasız Brexit riski ciddi ve gerçek

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Corbyn, 'İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılma ihtimali ciddi ve gerçek bir risk.' dedi.

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İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılma ihtimalinin ciddi ve gerçek bir risk olduğunu belirtti.

Brüksel'de AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve bazı yetkililerle görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulunan Corbyn, temaslarının verimli geçtiğini kaydetti.

Corbyn, temaslarında İşçi Partisinin, İngiltere'nin AB'den ayrıldıktan sonra gümrük birliğinde kalmasını savunan tutumunu aktardığını belirtti.

"May müzakere tutumunu değiştirmeli"
İngiltere Başbakanı Theresa May'in "sert" müzakere tutumunu eleştiren Corbyn, "İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılma ihtimali ciddi ve gerçek bir risk." diye konuştu.

May'in partisinin içindeki "sert Brexitçilerden" etkilendiğini ve müzakere tekniğini değiştirmesi gerektiğini ifade eden Corbyn, aksi takdirde "anlaşmasız Brexit'in beraberinde getireceği kaosun" yüksek bir olasılık olarak ortaya çıktığı değerlendirmesinde bulundu.

Theresa May dün Brüksel'e gelerek, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'le ayrılık anlaşmasındaki tedbir maddesini görüşmüştü.

Taraflar tedbir maddesinin geçici olmasına yönelik hangi yasal güvencelerin sağlanabileceğini tartışmış, irtibatı sürdürme kararı almıştı.

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