İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2024 Cumartesi / 1 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3122
  • EURO
    37,22
  • ALTIN
    3018.55
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

İngiltere İsviçre'den görevi devraldı

İngiltere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) dönem başkanlığını İsviçre'den devraldı.

DHA2 Kasım 2024 Cumartesi 11:11 - Güncelleme:
İngiltere İsviçre'den görevi devraldı
ABONE OL

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, "İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en fazla ihtilafın yaşandığı bir dönemden geçiyoruz" dedi.

İngiltere, BM Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanlığını devralarak, uluslararası krizlere odaklanacağını açıkladı. İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, ülkesinin dönem başkanlığına dair düzenlediği basın toplantısında, "İkinci Dünya Savaşı'nın ardından en fazla ihtilafın yaşandığı bir dönemden geçiyoruz" dedi. Woodward, dönem başkanlığı süresince İngiltere'nin Orta Doğu, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Sudan meselelerine odaklanacağını belirtti. BMGK dönem başkanlığı, aralık ayında ABD'ye geçecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.