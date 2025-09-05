İngiltere kabinesinde büyük rotasyon: Kritik bakanlıklardan el değişimi

Başbakan Starmer'ın kabine değişikliği hamlesi, Başbakan Yardımcısı ve Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Angela Rayner'in vergi kaçırdığı haberleri üzerine istifa etmesinin ardından geldi.

Rayner'dan boşalan Başbakan Yardımcılığı koltuğuna Dışişleri Bakanı David Lammy'yi atayan Starmer, Dışişleri Bakanlığına ise İçişleri Bakanı Yvette Cooper'ı getirdi.

İçişleri Bakanlığı koltuğunun yeni sahibi Adalet Bakanı Shabana Mahmood olurken yeni Başbakan Yardımcısı Lammy, Adalet Bakanlığı görevine de getirildi.

Geçen yıl 5 Temmuz'da kurulan İşçi Partisi hükümetinde büyük bir değişiklik yapan Starmer, İskoçya Bakanı Ian Murray ile Avam Kamarasından Sorumlu Bakan Lucy Powell'ı ise görevden aldı.

Murray, paylaştığı veda mektubunda yaşadığı hayal kırıklığını, "Kabineden ayrıldığım için büyük bir üzüntü yaşıyorum. Çok şey yapıldı, çok şey yapılacaktı." ifadeleriyle dile getirdi.

Powell ve Murray'den boşalan bakanlıklar ile Rayner'den boşalan Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığına kimlerin getirildiği ise henüz açıklanmadı.