İngiltere kararını açıkladı! Bölgeye yüzlerce dron gönderecekler

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı açıklamada, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, İngiltere'nin güneydoğusundaki Buckinghamshire'da bulunan Başbakanlık özel konutu Chequers'da bir araya geldiği belirtildi.

Zelenskiy'nin, İngiliz halkının Ukrayna halkına verdiği sürekli destekten ötürü Sunak'a teşekkür ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başbakan Sunak, İngiltere'nin bugün açıkladığı, ilave hava savunma füzeleri ve insansız hava araçlarını da içeren yeni destek paketine değindi. Bu destek, geçen hafta İngiltere'nin Ukrayna'ya uzun menzilli seyir füzeleri sağlayan ilk ülke olduğunun teyit edilmesine dayanıyor. Sunak, Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışı güvence altına alması için İngiltere'nin (Ukrayna'ya) desteğini sürdüreceğini yineledi. Bu destek hem acil askeri desteği hem de Ukrayna'nın saldırıları caydırma kabiliyetini garanti altına almak üzere uzun vadeli güvenlik yardımı sağlamayı içeriyor."

Açıklamada, Sunak'ın ilerleyen günlerde Avrupa Konseyi ve G7 Zirvelerinde dünya liderleriyle yapacağı görüşmeleri, bu önemli dönemde Ukrayna'ya küresel desteğin sürdürülmesinin önemini vurgulamak için kullanacağı kaydedildi.

- İNGİLTERE, UKRAYNALI PİLOTLARI EĞİTECEK

Ziyarete ilişkin yapılan diğer bir açıklamada da İngiltere'nin, Ukrayna'ya yüzlerce hava savunma füzesi ve 200 kilometre mesafenin üzerinde menzile sahip yüzlerce yeni uzun menzilli saldırı dronu dahil daha fazla insansız hava sistemi tedarik edeceği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu teçhizat, Ukrayna'nın ileriki aylarda Rus kuvvetlerine karşı öngörülen askeri takviyesini destekleyecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

İngiltere'nin, ülkelerini daha iyi savunabilmeleri için yaz aylarında Ukraynalı pilotları eğitmeye başlayacağı da duyurulan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu yaz Ukraynalı pilotların temel eğitim almaları için bir başlangıç uçuşu aşamasına başlayacağız. Bu eğitim, Ukraynalılara farklı türde bir hava aracında uygulayabilecekleri pilotluk becerileri kazandırmak için İngiliz pilotlar tarafından kullanılan bir programdan uyarlanacak."

En son şubatta İngiltere'ye giden Zelenskiy, geçen hafta sonu İtalya, Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu çeşitli Avrupa ülkelerini ziyaret etmişti.

