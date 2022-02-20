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Dünya

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in Covid-19 testi pozitif çıktı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

AA20 Şubat 2022 Pazar 14:56 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 15:11
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Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in Kovid-19'a yakalandığı ve Kraliçe'nin hafif soğuk algınlığı semptomları gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, Kraliçe'nin bu hafta Windsor'daki hafif düzeyde görevlerine devam etmeyi planladığı aktarılarak "(Kraliçe) Tıbbi yardım almaya devam edecek ve tüm uygun talimatları takip edecek." ifadesi kullanıldı.

İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın 10 Şubat'ta ikinci kez Kovid-19'a yakalandığı ve sonrasında eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın da testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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