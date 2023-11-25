İngiltere Kralı'nın şahsi mülkünde ölenlerin mirasının hayır kurumları yerine kraliyet binalarına harcandığı ortaya çıktı

The Guardian gazetesinin elde ettiği bilgilere göre Manchester, Liverpool, Preston ve Burnley gibi kentleri kısmen ya da tamamen içine alan dükalıkta vasiyet ya da varis bırakmadan ölenlerin malları yüzyıllardır Lancaster Dükü'ne ait hazineye aktarılıyor.

Bugün aynı zamanda Lancaster Dükü olan İngiltere kral ve kraliçelerine önemli gelir getiren bu feodal dönemden kalma uygulamaya göre hazineye aktarılan mallar daha sonra bölgenin gelişmesi için çalışan vakıflara bağışlanıyor.

Ancak son 10 yıldır yaklaşık 61 milyon sterlin (yaklaşık 2,2 milyar lira) değerindeki miras mallarının toplandığı dükalıkta bu miktarın yalnızca yüzde 15'inin hayır kurumlarına aktarıldığı tespit edildi.

Gazetenin ulaştığı belgelere göre birçok vergiden muaf Lancaster Dükalığı, söz konusu 61 milyon sterlini bugün konaklama, müze, konut ya da turistik tesis olarak kullanılan, gelir getiren yapıların restorasyonu için kullandı.

Gelir getiren yapıların restorasyonunun kamuya fayda sağladığı için yapıldığı iddia edilse de konuya ilişkin düzenlemeleri yapan SA9 isimli kararnameye göre bu yapıların kamu kaynaklarıyla restorasyonunda sınırlar bulunuyor.

Restorasyonlarda kararnamenin öngördüğü sınırların dışına çıkılırken kararnamede ölenlerden kalan mirasın kullanımına ilişkin net bir açıklama da bulunmuyor.

- İKİ DÜKALIĞIN GELİRİ KRAL VE GALLER PRENSİ'NİN HAZİNESİNE AKTARILIYOR



İngiltere'de kraliyetin gelir kaynakları arasında Lancaster Dükalığı dışında Cornwall Dükalığı da bulunuyor.

Cornwall Dükalığının geliri, tahtın varisi Galler Prensi'nin hazinesine aktarılıyor. İki dükalık da hem turizm hem de tarımsal üretimde önemli gelir elde ediyor.

Cornwall Dükalığı yıllık 21 milyon sterlin (yaklaşık 764 milyar lira) gelir elde ederken Lancaster Dükalığı, İngiltere hükümdarlarının hazinesine yıllık 24 milyon sterlin (Yaklaşık 872 milyar lira) gelir getiriyor.

