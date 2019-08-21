İngiltere kraliyet ailesinde 'sapık milyarder' krizi: Gerçek ortaya çıktı

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İngiltere kraliyet ailesinde 'sapık milyarder Epstein' krizi derinleşiyor: Yeni detaylar ortaya çıktı

İngiltere kraliyet ailesi üyesi Prens Andrew’in pedofil milyarder Epstein ile bağlantısına ilişkin yeni gerçekler ortaya çıktı. Epstein’in özel jet pilotu, Prens Andrew ve Jeffrey Epstein’in, 17 yaşındaki Virginia Roberts ile birlikte Virgin Adaları’na seyahat ettiklerini söyledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İngiltere kraliyet ailesinde yaşanan Epstein krizi derinleşiyor. Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile Prens Andrew arasındaki bağlantıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
 
The Sun gazetesinde yer alan habere göre, 10 Ağustos’ta hapishanedeki hücresinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’in özel jet pilotu David Rogers, Prens Andrew’in Epstein ve 17 yaşındaki Virginia Roberts ile birlikte Virgin Adaları’na seyahat ettiklerini anlattı.
 
Mahkemede, “uçakta herhangi bir uygunsuzluk yaşandığına şahit olmadığını” ifade eden 66 yaşındaki pilot Rogers, bugüne dek aralarında eski ABD Başkanı Bill Clinton, model Naomi Campbell ve Hollywood yıldızı Kevin Spacey gibi pek çok ismi taşıyan Epstein’in özel jetini birçok kez uçurduğunu söyledi.
 
Prens Andrew’in birkaç kez Epstein’in jetiyle uçtuğunu belirten pilot, bunların iki tanesinin Virginia Adaları’na gerçekleştiğini aktardı.
 
Jeffrey Epstein’in kendisini “seks kölesi haline getirdiğini” iddia eden Virginia Roberts, geçmişte Prens Andrew ile de cinsel ilişki yaşadığını açıklamıştı.
 
Birleşik Krallık’ın York Dükü Prens Andrew’in, 2010 yılında Jeffrey Epstein’in evinden çıkarken görüntülendiği videonun ortaya çıkması, büyük tartışmalara neden olmuştu.
 
 
Söz konusu görüntülerde, Jeffrey Epstein’in Manhattan’daki evinden önce Epstein ile bir kadının çıktığı, daha sonra iki kadının evden çıktığı sırada Prens Andrew’in kapının aralığından baktığı görülüyor.
 
Ortaya çıkan yeni bilgilerin ardından, Prens Andrew’in “Jeffrey Epstein’in fuhuş ağı oluşturma ve birçok kişiye cinsel tacizde bulunma” çabalarından haberdar olduğu iddia edilmişti.
 
Buckingham Sarayı ise, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak bunların “tiksindirici” hareketler olduğunu açıklamıştı.

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