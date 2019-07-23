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İngiltere, Mali'ye asker gönderiyor

İngiltere, Birleşmiş Milletler (BM) barışı koruma misyonuna destek kapsamında Mali'ye asker gönderme kararı aldı.

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Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 250 kişilik İngiliz kuvveti, Mali'de uzun vadeli, sürdürülebilir barışın sağlanması için BM misyonuna yardımcı olacak. Uzun vadeli keşif imkanı sağlayacağı belirtilen askerler, 2020 başında Mali'de göreve başlayacak.

Savunma Bakanı Penny Mordaunt da konuya ilişkin açıklamasında, "İngiliz askerleri, bölgedeki ortaklarımızla birlikte şiddet içeren aşırılık tehdidiyle mücadele ederek ve Mali'deki insan haklarını koruyarak barışı desteklemeye çalışacak." ifadesini kullandı.

AŞIRICI GRUPLAR TARAFINDAN HEDEF ALINABİLİRLER

İngiliz basını ise Mali'ye asker gönderilmesini, "Afganistan'ın ardından İngiliz kuvvetleri için en tehlikeli görev" olarak nitelendirdi.

Askerlerin "dünyanın en fakir ve en tehlikeli ülkelerinden birinde iktidar için mücadele eden aşırıcı gruplar tarafından hedef alınacaklarının, perde arkasında kabul edildiği" ileri sürüldü.

BARIŞ ANLAŞMASI, ŞİDDETİ SONA ERDİREMEDİ

Fransa, ocak 2013'te aşırıcı ve ayrılıkçı gruplara karşı askeri harekat başlatmış, operasyonun bitmesine karşın 4 bin askeri Mali'de tutmaya devam etmişti. BM de daha sonra bölgede barışı koruma misyonu oluşturmuştu.

2015'te hükümet ve ayrılıkçı gruplar arasında imzalanan barış anlaşması, şiddeti sona erdirememişti.

Ülkede 2019'un başından bu yana 200 binden fazla kişi yerinden edilmiş, yaklaşık 600 kişi de çeşitli saldırılarda hayatını kaybetmişti.

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