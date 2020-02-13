İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0605
  • EURO
    6,5895
  • ALTIN
    306.482
  • BIST100
    120654
Dünya

İngiltere Maliye Bakanı istifa etti

İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid görevinden istifa etti.

AA13.02.2020  15:32 - Güncelleme: 13.02.2020  15:32

İngiltere yerel basınında yer alan haberlere göre; Başbakan Boris Johnson bugün kabinede yaptığı değişiklikler kapsamında, Javid'e görevini sürdürmesi ancak danışmanlarının işine son vermesi teklifinde bulundu. Ancak bu teklifi kabul etmeyen Javid görevinden istifa etme kararı aldı.

Ağustos ayında hükümetin anlaşmasız Brexit'in etkilerine dair bir raporunu basına sızdırdığı iddiasıyla Javid'in bir danışmanının işine kendisine haber verilmeden son verilmişti.

Pakistan kökenli Javid, Theresa May kabinesinde de içişleri bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Johnson, kabine değişikliği kapsamında şu ana kadar Javid dışında 8 bakanı görevinden aldı.

Başkan Erdoğan 'misliyle karşılık veririz' demişti! Esed rejimi ÇNRA ile vuruluyor!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi
Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi

Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi

Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu
Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu

Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu

Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın
Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın

Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın

Bombardıman uçakları gönderildi
Bombardıman uçakları gönderildi

Bombardıman uçakları gönderildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.