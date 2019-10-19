İngiltere Parlamentosu yeni Brexit anlaşması oylamasının ertelenmesine karar verdi
İngiltere Parlamentosu, Başbakan Boris Johnson'ın Avrupa Birliği (AB) ile vardığı yeni Brexit anlaşması oylamasının ertelenmesine karar verdi.
İngiltere Parlamentosu, Başbakan Boris Johnson'ın Avrupa Birliği (AB) ile vardığı yeni Brexit anlaşması oylamasının ertelenmesine karar verdi.
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