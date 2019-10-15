23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9047
  • 6,5126
  • 284.653
  • 95403.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ı Türkiye’ye destek verdiği için hedefe koydular

Türkiye’nin terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ’a karşı başlattığı operasyonun ilk gününden bu yana yabancı basın Türkiye’ye karşı kara propaganda yürütüyor. PKK/YPG yandaşlarının yaydığı yalan haberler hızla dolaşıma giriyor. Yabancı basın ise Türkiye’nin haklı operasyonuna destek verenleri adeta hedefe koyuyor.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye’nin terör örgütlerine karşı haklı operasyonuna karşı yabancı basının algı operasyonları son sürat devam ediyor. Haberlerinde terör örgütü PKK/YPG’nin Türkiye’de yıllarca süren terör saldırılarına değinilmiyor. Son olarak Amerikan ABC kanalı, geçmişte ABD’nin silah tanıtımında kaydedilen görüntüleri Barış Pınarı harekatında çekilmiş gibi yayınladı. 
 
İngiliz basının hedefinde ise bu kez İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace var.
 
The Times ve The Daily Telegraph, Ben Wallace'ın Londra'daki NATO toplantısında Türkiye'ye destek veren sözlerinin gerek NATO gerekse de hükümet kanadından tepki topladığını öne sürüyor.
 
The Times haberinde, "Savunma bakanının Türkiye'ye destek çıkması NATO müttefiklerini şoke etti" başlığını kullandı…
 
PKK GERÇEĞİNİ ANLATTI DİYE
 
Haberde, Wallace'ın Londra'da düzenlenen NATO parlamenterler asamblesi toplantısı sırasında, "Türkiye, bu ülkede de terör örgütü olarak kabul edilen PKK gibi grupların yarattığı tehditlerle karşı karşıya kalmıştır ve kalmaya da devam etmektedir. Bu nedenle, kendisini savunmak için bazen yapmak zorunda kaldığı şeyi yapması gerekir" dediği belirtiliyor.
 
Gazete bir Alman milletvekilinin, “Savunma Bakanı'nın Türkiye'nin operasyonunun Birleşmiş Milletler Şartı'nın meşru müdafaayla ilgili düzenlemeleri kapsamında olduğuna gerçekten inanıp inanmadığını, eğer buna inanıyorsa NATO'nun kolektif savunma ilkesi çerçevesinde askeri destek vermeyi kabul edip etmeyeceğini sorduğu belirtiyor. Bu milletvekilinin ise takdir topladığı öne sürülüyor.
 
Gazete, Wallace'ın sözlerinin "hükümetin geri kalan üyelerinden farklılık gösteren bir görüşü" dile getirdiğini iddia ediyor.
 
BİR BENZER HABER DAHA
 
The Daily Telegraph ise İngiltere'nin, ticaret anlaşmalarının zarar görmemesi için Türkiye'yi kınamak istememekle suçlandığını savunuyor.
 
Gazete, "İngiltere’nin bakanların Türkiye’ye hak vermelerinin ardından müttefikleri tarafından dışlandığını ve kınandığını öne sürüyor.
 
Haberde, "Savunma Bakanı Ben Wallace, Londra'daki NATO toplantısı sırasında 'Türkiye'nin kendisini savunmak için bazen yapmak zorunda kaldığı şeyi yapması gerekir' sözlerini sarf etmesi katılımcılarda büyük şaşkınlık yarattı” ifadeleri yer aldı. 
 

M-4 karayolu kontrol altına alındı, MSB o anları paylaştı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Şirketlere yapılandırma müjdesi

Şirketlere yapılandırma müjdesi

Sızıntı hızla yayılıyor! Acil durum ilan edildi

Sızıntı hızla yayılıyor! Acil durum ilan edildi

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

22 yaşındaki Kardelen'den acı haber

22 yaşındaki Kardelen'den acı haber

Ayık Rusya harekatı

Ayık Rusya harekatı

YÖK’ten 14 bölüme ‘yetenek ayarı’

YÖK’ten 14 bölüme ‘yetenek ayarı’

Sünger Bob 'ırkçı sömürgeciliği' yüceltiyor 

Sünger Bob 'ırkçı sömürgeciliği' yüceltiyor 
 

POPÜLER HABERLER

Tanıtım filmini 'TSK bombalıyor' diye verdiler!

Tanıtım filmini 'TSK bombalıyor' diye verdiler!

2019 yılının en iyi kuş fotoğrafları

2019 yılının en iyi kuş fotoğrafları

Sağlığınızı bozan 12 alışkanlık

Sağlığınızı bozan 12 alışkanlık

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA