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Dünya

İngiltere Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da kilit şehirler bombardıman altında

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna savunmasına dair edindiği istihbarat raporunda Harkiv, Chernihiv, Sumy ve Mariupol şehirlerinin Rus kuvvetleri tarafından kuşatılmış durumda olduğu ve ağır Rus bombardımanına maruz kalmaya devam ettiği belirtildi.

DHA9 Mart 2022 Çarşamba 12:58 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 12:58
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İngiltere Savunma Bakanlığı'nın istihbarat raporuna göre, Kiev'in kuzey batısındaki savaş, Rus kuvvetlerinin önemli bir ilerleme sağlayamamasıyla devam ediyor.

Raporda, Harkiv, Chernihiv, Sumy ve Mariupol şehirlerinin Rus kuvvetleri tarafından kuşatılmış durumda olduğu ve ağır Rus bombardımanına maruz kalmaya devam ettiği belirtildi.

Ayrıca, "Ukrayna hava savunması, Rusya'nın modern savaş uçaklarına karşı önemli bir başarı elde etmiş gibi görünüyor ve muhtemelen hava üzerinde herhangi bir derecede kontrol sahibi olmalarını engelliyor" denildi.

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