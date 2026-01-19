İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2026 Pazartesi / 1 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2715
  • EURO
    50,41
  • ALTIN
    6493.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere, Suriye'de açıklanan ateşkesi memnuniyetle karşıladı
Dünya

İngiltere, Suriye'de açıklanan ateşkesi memnuniyetle karşıladı

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, Suriye'de hükümet ile terör örgütü YPG/SDG arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

AA19 Ocak 2026 Pazartesi 17:21 - Güncelleme:
İngiltere, Suriye'de açıklanan ateşkesi memnuniyetle karşıladı
ABONE OL

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapan Falconer, İngiltere'nin Suriye'deki ateşkesten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Falconer, "İngiltere, Suriye'nin kuzeyinde ABD arabuluculuğuyla sağlanan ateşkes haberini memnuniyetle karşılıyor. Tüm taraflar anlaşmaya uymalı, sivilleri korumalı ve saldırılara kalıcı şekilde son vermeli." ifadesini kullandı.

- ⁠SURİYE ORDUSUNUN OPERASYONU VE TAM ENTEGRASYON ANLAŞMASI

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon, daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü, Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.