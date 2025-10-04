İSTANBUL 22°C / 15°C
İngiltere tarihinde bir ilk: Anglikan Kilisesi'nde devrim gibi atama

İngiliz Anglikan Kilisesi (The Church of England) ve küresel Anglikan topluluğunun (Anglican Communion) ruhani liderliğine tarihte ilk kez bir kadın atandı. Sarah Mullally, Mart 2026'da düzenlenecek bir ayinle 106. Canterbury Başpiskoposu olarak göreve başlayacak.

4 Ekim 2025 Cumartesi 01:27
Sarah Mullally, İngiliz Anglikan Kilisesi (The Church of England) ve küresel Anglikan topluluğunun (Anglican Communion) tarihindeki ilk kadın başpiskopos olarak 3 Ekim'de atandı. Mullally, 106. Canterbury Başpiskoposu olarak Mart 2026'da düzenlenecek bir ayinle göreve başlayacak.

İngiliz Anglikan Kilisesi (The Church of England) tarihinde 3 Ekim'de bir ilk yaşandı.

Washington Post'un haberine göre, yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip olan İngiliz Anglikan Kilisesi'ne, 3 Ekim tarihinde ilk kez bir kadın ruhani lider olarak atandı.

İngiliz Anglikan Kilisesi ve küresel Anglikan topluluğunun yeni ruhani lideri, Canterbury Başpiskoposu unvanıyla Londra Piskoposu Sarah Mullally oldu.

Kilise, kadınların piskopos olmasına 2014 yılında izin vermişti.

Mullally, Mart 2026'da Canterbury Katedrali'nde düzenlenecek bir ayinle 106. başpiskopos olarak göreve başlayacak.

SARAH MULLALLY

63 yaşındaki Sarah Mullally, 2001 yılındaki rahiplik görevinden önce hemşire olarak çalıştı.

37 yaşındayken, İngiltere'nin başhemşiresi olarak atanan en genç kişi oldu.

2018 yılında ise kilisenin üçüncü en kıdemli din adamı pozisyonu olan Londra piskoposu olarak atanan ilk kadın oldu.

CANTERBURY BAŞPİSKOPOSU

Kuzey İngiltere'nin başı olan York Başpiskoposu ile güney İngiltere'nin ve tüm kilise hiyerarşisinin en üst düzey yetkilisi olan Canterbury Başpiskoposu, İngiliz Anglikan Kilisesi'nin iki ana başpiskoposudur.

Canterbury Başpiskoposu, İngiliz Anglikan Kilisesi'ni fiilen yönetir ve dünyanın dört bir yanındaki Anglikan kiliselerinin sembolik, onursal lideridir.

İngiliz Anglikan Kilisesi'nin resmi başı İngiltere Kralı (şu anda III. Charles) ve Kraliçesi olsa da, günlük dini liderlik ve manevi rehberlik Canterbury Başpiskoposu'na aittir.

