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Dünya

İngiltere, Ukrayna'ya 7,5 milyon sterlinlik ek askeri yardım yapacağını duyurdu

İngiltere, yeni saldırı ve gözetleme dronları için Ukrayna'ya 7,5 milyon sterlinlik ek askeri yardım yapacağını duyurdu.

AA19 Kasım 2024 Salı 21:20 - Güncelleme:
İngiltere, Ukrayna'ya 7,5 milyon sterlinlik ek askeri yardım yapacağını duyurdu
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İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1000. gününde İngiltere Parlamentosu oturumunda açıklamalarda bulundu.

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Healey, Ukrayna'yı desteklemek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başarısız olmasını sağlamak için uluslararası ortaklar ve müttefiklerin bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

YILLIK 3 MİLYAR STERLİNLİK FON HAVUZUNDAN ALINARAK YAPILACAK

Bakan Healey, yeni saldırı ve gözetleme dronları için Ukrayna'ya fon sağlandığını duyurarak, bu yardımın, ülkesi ve Letonya'nın öncülük ettiği insansız hava aracı koalisyonu aracılığıyla olacağını, yıllık 3 milyar sterlinlik fon havuzundan alınarak yapılacağını belirtti.

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İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Ukrayna'ya askeri desteğin genişletileceği, bu bağlamda, yeni saldırı ve gözetleme dronları için bu ülkeye 7,5 milyon sterlin destek verileceği bildirildi.

Açıklamada, bu askeri yardımın, Rusya karşısında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kabiliyetlerine önemli destek sağlayacağı kaydedildi.

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