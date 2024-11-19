İngiltere, Ukrayna'ya 7,5 milyon sterlinlik ek askeri yardım yapacağını duyurdu

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1000. gününde İngiltere Parlamentosu oturumunda açıklamalarda bulundu.

Moskova'dan Ukrayna'ya 'yanıt vereceğiz' mesajı: Batı'nın Rusya'ya karşı savaşında yeni bir aşama Healey, Ukrayna'yı desteklemek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başarısız olmasını sağlamak için uluslararası ortaklar ve müttefiklerin bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Healey, yeni saldırı ve gözetleme dronları için Ukrayna'ya fon sağlandığını duyurarak, bu yardımın, ülkesi ve Letonya'nın öncülük ettiği insansız hava aracı koalisyonu aracılığıyla olacağını, yıllık 3 milyar sterlinlik fon havuzundan alınarak yapılacağını belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Ukrayna'ya askeri desteğin genişletileceği, bu bağlamda, yeni saldırı ve gözetleme dronları için bu ülkeye 7,5 milyon sterlin destek verileceği bildirildi.

Açıklamada, bu askeri yardımın, Rusya karşısında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kabiliyetlerine önemli destek sağlayacağı kaydedildi.