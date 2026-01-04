İSTANBUL 18°C / 12°C
4 Ocak 2026 Pazar
  • İngiltere ve Fransa, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik ortak hava saldırısı düzenledi
Dünya

İngiltere ve Fransa, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik ortak hava saldırısı düzenledi

İngiltere ve Fransa, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik ortak hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

4 Ocak 2026 Pazar 07:32
İngiltere ve Fransa, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik ortak hava saldırısı düzenledi
İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) uçaklarının, Fransa ile ortak operasyonda DEAŞ'a karşı saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, RAF uçaklarının, Mart 2019'da Suriye'nin Baghuz kasabında askeri yenilgi yaşayan terör örgütü DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önlemek için Suriye üzerinde devriye uçuşlarına devam ettiği kaydedildi.

Dikkatli istihbarat analizlerinin, antik Palmira kentinin birkaç mil kuzeyindeki dağlarda bir yeraltı tesisi tespit ettiğine işaret edilen açıklamada, bu tesisin, büyük olasılıkla silah ve patlayıcı depolamak için DEAŞ tarafından işgal edildiğine dikkat çekildi. Açıklamada, tesisin çevresinde herhangi bir sivil yerleşimin bulunmadığı aktarıldı.

- "İLK GÖSTERGELER HEDEFİN BAŞARIYLA VURULDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Açıklamada, RAF uçaklarının Voyager yakıt ikmal tankeri tarafından desteklenerek, Fransız uçaklarıyla yeraltı tesisine ortak saldırısı düzenlediği bildirildi.

Uçakların, tesise inen bir dizi erişim tünelini hedef almak için Paveway IV güdümlü bombalar kullandığına aktarılan açıklamada, ayrıntılı değerlendirmenin halen sürdüğü ve ilk göstergelerin hedefin başarıyla vurulduğunu gösterdiği bildirildi. Açıklamada, saldırının sivillere herhangi bir risk oluşturduğuna dair gösterge bulunmadığı ve tüm uçakların güvenli şekilde geri döndüğü belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Savunma Bakanı John Healey, "Bu eylem, İngiltere'nin liderliğini ve müttefiklerimizle omuz omuza durarak DEAŞ'ın ve onların tehlikeli ve şiddet içeren ideolojilerinin Orta Doğu'da yeniden canlanmasını engelleme kararlılığımızı gösteriyor." ifadesini kullandı.

