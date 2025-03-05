İngiltere ve Fransa'yı hedef alan ABD Başkan Yardımcısı Vance'a ''palyaço'' benzetmesi

Vance'ın Amerikan Fox News kanalına yaptığı, "Güvenlik garantisi ve Vladimir Putin'in Ukrayna'yı yeniden işgal etmesini istiyorsanız, en iyi güvenlik garantisi Amerikalılara ekonomik avantajlar sağlamaktır. Bu, 30-40 yıldır savaşmamış sıradan bir ülkenin 20 bin askerinden çok daha iyi bir güvenlik garantisidir." açıklamalarına İngiltere'den tepkiler geldi.

Bu ifadelerle Ukrayna'da barışı korumak için bir koalisyon oluşturmayı planlayan İngiltere ve Fransa'nın hedef alındığını öne süren İngiliz siyasiler, Vance'ı eleştirdi.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Partinin Gölge Savunma Bakanı James Cartlidge, X'te yaptığı açıklamada, "İngiltere ve Fransa, ABD'nin yardımına giderek Afganistan'a binlerce asker konuşlandırdı. Bunların arasında benim kendi kardeşim ve çok sayıda eski ve yeni milletvekilimiz de var. Yapılan hizmet ve fedakarlığı görmezden gelmek son derece saygısızca." değerlendirmesini yaptı.

Eski İçişleri ve Dışişleri Bakanı James Cleverly ise Times Radio'ya yaptığı açıklamada, Vance'ın daha sonra yaptığı, "İngiltere ve Fransa'yı kast etmedim." ifadesine değinerek, "Açıklama yaptı ama tamamen üzücü ve düşüncesiz bir açıklamaydı." dedi.

- "BU PALYAÇONUN SAHİP OLDUĞU AYRICALIĞI KONTROL ETMESİ GEREKİYOR"

Eski Gazilerden Sorumlu Devlet Bakanı Johnny Mercer ise "palyaço" dediği Vance hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bu palyaçonun sahip olduğu ayrıcalığı kontrol etmesi gerekiyor. JD Vance'ın kitabını okudum ve onu oldukça ilginç bulma hatasına düştüm. Kendi itirafına göre, Deniz Kuvvetleri'ndeki zamanını makaleler yazarak ve fotoğraflar çekerek geçirmiş. Belki de birçok Amerikalı ve İngiliz gazi gibi ülkesine hizmet ederken ellerini kirletmiş olsaydı, kendi ülkesinin dış politika fikirlerinin peşinden gitseydi, yapılan fedakarlıkları bu kadar çabuk reddedemezdi."

Vance'a tepki gösterenler arasında Afganistan ve Irak'ta askerlik yapmış milletvekilleri de yer aldı.

Irak'ta Kraliyet Askeri Polisi olarak görev yapan Liberal Demokrat Parti'li Helen Maguire, X'ten yaptığı açıklamada, "Vance, Irak ve Afganistan'da canını vermiş yüzlerce İngiliz askerini tarihten silmeye çalışıyor. Benim birliğimden 6 kişi Irak'tan evine dönemedi. Bu açıklama, gerçeği inkar etmeye yönelik kötü niyetli bir girişimdir." görüşünü paylaştı.

Afganistan ve Irak'ta görev yapan Ben Obese-Jecty, BBC'deki mülakatında Vance'ı özür dilemeye çağırarak, "Deniz Kuvvetleri'nde görev yapan Vance, İngiliz ve Fransız askerlerin Irak ve Afganistan'da, ABD'lilerle omuz omuza yaptığı fedakarlıkları çok iyi biliyor." diye konuştu.

Eski İngiltere Genelkurmay Başkanı ve yeni Lordlar Kamarası Üyesi Richard Dannatt ise The Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Bu adam hangi gezegende yaşıyor? ABD askerlerinin yanında savaşsın diye Körfez Savaşı'nda, Irak'ta ve Afganistan'da birlikler konuşlandırdığımızı unutmuş. Güç zehirlenmesi yaşıyor gibi gözüküyor." değerlendirmesini yaptı.

