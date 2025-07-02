İngiltere ve Hindistan arasında F-35 krizi! Park ücreti alınacak

Hint Okyanusu üzerindeki görevi sırasında kötü hava koşulları nedeniyle Thiruvananthapuram Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapan İngiliz F-35 uçağı, mühendislik kaynaklı arıza nedeniyle yaklaşık üç haftadır burada park halinde tutuluyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre İngiliz yetkililer, uçağın Hindistan'da açık alanda muson yağmurlarına maruz kalmasına rağmen güvenliğinin sağlandığını ve Hindistan'ın desteğinden memnun olduklarını belirtti.

Buna karşın, bazı uzmanlar, sürecin uzamasının hassas teknolojilere sahip uçağın üçüncü tarafların ilgisine açık hale gelebileceği yönünde kaygılara yol açabileceğini ifade etti.

Söz konusu güvenlik endişelerinin ardından İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Uçak, Kraliyet Hava Kuvvetleri personelinin 7/24 korumasında, sıkı İngiliz kontrolü altında kalmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

İNGİLTERE'DEN "PARK ÜCRETİ" ALINACAK

"The National Interest" dergisinde yer alan bir makaleye göre Hindistan'daki havalimanında bulunan F-35 uçağı nihayet bir hangara taşınacak. Ayrıca, uçağı onarmak için "özel ekipman" ile donatılmış mühendislik ekipleri İngiltere'den gönderildi.

Thiruvananthapuram Uluslararası Havalimanı yetkilileri de mahsur kalan F-35'in haftalar sürecek misafirliği için İngiltere'den henüz belirlenmemiş "park ücreti" alınacağını bildirdi.

KRALİYET DONANMASI, İNGİLTERE'NİN HİNDİSTAN'A GÜVENMEDİĞİ YORUMLARINI REDDETMİŞTİ

Kraliyet Donanmasından bir Sözcü, The Independent gazetesine yaptığı açıklamada, Hint medyasında yer alan ve uçağın henüz kapalı hangara taşınmamış olmasından ötürü İngiltere'nin jeti güvende tutma konusunda Hindistan'a güvenmediği yönündeki yorumları reddetmişti.

Sözcü, gerekli ekipman ve uzman ekipler ulaştığında uçağın bakım ve onarım hangarına alınacağını açıklamıştı.

İNGİLİZ F-35 SAVAŞ UÇAĞI YAKIT SIKINTISI NEDENİYLE HİNDİSTAN'DA ACİL İNİŞ YAPMIŞTI

Press Trust of India'nın 15 Haziran'da yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, İngiltere'ye ait F-35 savaş uçağının yakıt sıkıntısı nedeniyle Hindistan'daki havalimanına acil iniş yaptığı bildirilmişti.

Havalimanı yetkilileri, İngiliz F-35 savaş uçağının Thiruvananthapuram Uluslararası Havalimanına iniş yaptığını belirtmişti.

Uçağın sorunsuz şekilde inmesi için acil durum ilan edildiğini kaydeden yetkililer, yakıt seviyesinin düşmesi nedeniyle pilotun iniş izni istediğini aktarmıştı.