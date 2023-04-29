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Dünya

İngiltere ve İskoçya'da, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi bugün başlıyor

İngiltere ve İskoçya'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı.

AA29 Nisan 2023 Cumartesi 11:57 - Güncelleme:
İngiltere ve İskoçya'da, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi bugün başlıyor
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Kayıtlı 127 bin 281 seçmenin bulunduğu Birleşik Krallık'taki seçmenler, 4 kentte Türkiye'deki seçimler için oy kullanmaya başladı.

Vatandaşlar, yerel saatle 09.00'da Londra, Manchester, Edinburgh ve Leicester kentlerinde kurulan sandıklara gitti.

Ülkede, bu yıl ilk kez 4 farklı kentte sandık kurulurken Londra, Manchester ve Edinburgh'da seçim 7 Mayıs'a, Leicester'da 1 Mayıs'a kadar sürecek.

Vatandaşlar, Londra'da Old Billingsgate'te, Manchester ve Edinburgh'da ise başkonsolosluklarda oy kullanabilecek. Leicester'da oy kullanma işlemi Tigers Rugby Club'da yapılacak.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oylarını kara, hava ve deniz gümrük kapılarında da kullanabilecek. Vatandaşların, oy kullanmak için geçici kimlik belgelerini sunmaları yeterli olacak.

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