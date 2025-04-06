İSTANBUL 20°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2025 Pazar / 8 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1137
  • EURO
    42,0543
  • ALTIN
    3710.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere ve İsrail arasında yeni kriz: Bu ters etki yaratacaktır
Dünya

İngiltere ve İsrail arasında yeni kriz: Bu ters etki yaratacaktır

İsrail'in İngiliz İşçi Partisi milletvekilleri Abtisam Mohamed ve Yuan Yang'ın ülkeye girişini engellediği bildirildi. İsrail'in İngiltere'den resmi ziyaret düzenleyen bir heyetin olmadığı iddiasını yalanlayan İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, iki İngiliz vekili alıkoymasına tepki gösterdi. Lammy, 'İki İngiliz milletvekilinin İsrail'e yaptığı bir parlamento heyeti ziyareti sırasında İsrail makamları tarafından alıkonması ve girişlerinin reddedilmesi kabul edilemez. Bu ters etki yaratacaktır ve endişe vericidir.' ifadelerini kullandı.

AA6 Nisan 2025 Pazar 07:26 - Güncelleme:
İngiltere ve İsrail arasında yeni kriz: Bu ters etki yaratacaktır
ABONE OL

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İşçi Partisi milletvekilleri Mohamed ve Yang ile iki yardımcısını taşıyan uçak, dün saat 14.30'ta Ben Gurion Havalimanı'na indi.

İsrail'e karşı sık sık boykot çağrısında bulunduğu belirtilen Mohamed ve Yang, havalimanındaki sorguları sırasında İngiliz parlamentosu adına İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiren heyetin parçası olduklarını aktardı.

İsrail İçişleri Bakanlığı, ülkeye İngiltere'den resmi ziyaret düzenleyen bir heyetin olmadığını öne sürerek, söz konusu milletvekilleri ve iki yardımcısının ülkeye girişini engelledi.

Bakanlık, Mohamed ve Yang'ın ziyaretinin amacının "İsrail ordusunun (saldırılarını) kayıt altına almak ve İsrail karşıtı nefret söylemi yaymak" olduğunu öne sürdü.

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI LAMMY, İSRAİL'İN İKİ İNGİLİZ VEKİLİ ALIKOYMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İngiliz İşçi Partisi Milletvekilleri Abtisam Mohamed ve Yuan Yang'ın İsrail'e girişte havalimanında alıkonması ve ülkeye sokulmamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

İki vekilin bir parlamenter delegasyonunun parçası olduğuna değinen Lammy, "İki İngiliz milletvekilinin İsrail'e yaptığı bir parlamento heyeti ziyareti sırasında İsrail makamları tarafından alıkonması ve girişlerinin reddedilmesi kabul edilemez. Bu ters etki yaratacaktır ve endişe vericidir." ifadelerini kullandı.

Lammy, Mohamed ve Yang'a destek için temas halinde olduklarını da vurgulayarak, "İsrail hükümetindeki muhataplarıma İngiliz milletvekillerine böyle davranılamayacağını net bir şekilde belirttim." ifadelerine yer verdi.

Bakan Lammy, İngiliz hükümetinin Gazze'de ateşkese geri dönüşü sağlamak, kan dökülmesini engelleyecek müzakerelere dönmek, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak ve Gazze'de çatışmaları bitirmek için çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

Tel Aviv yönetimi, şubat ayında resmi ziyaret kapsamında ülkeye gelen Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri Lynn Boylan ve Rima Hassan'ın da ülkeye girişine izin vermemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.