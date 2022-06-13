İngiltere ve Portekiz başbakanları, Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson, 29-30 Haziran'da İspanya'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi Portekizli mevkidaşı Costa'yı başkent Londra'da ağırladı.

Johnson görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali karşısında bu ülkeyi desteklemek için gösterdiği kararlı eyleminden ötürü Costa'ya teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eylemlerinin dünyayı kökten değiştirdiği görüşünü paylaşan iki lider, NATO müttefiklerinin güçlü bağlarını daha da geliştirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

- İki lider, NATO'nun askeri harcamalarını artırması konusunda mutabık

Johnson, İngiltere ve Portekiz'in NATO'ya karşı ortak bir bakış açısına sahip olduğunu belirterek, ittifakın Ukrayna konusunda gösterdiği birlikteliğin önemine işaret etti.

İki lider, ittifak genelinde askeri harcamaları artırma ihtiyacı üzerinde mutabık ve NATO'ya daha fazla entegrasyon sağlamak için savunma teçhizatı geliştirme konusunda daha fazla iş birliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurularını memnuniyetle karşılayan Johnson ve Costa, bu iki ülkenin NATO'daki varlıklarının ittifakı daha da güçlendireceğini vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın yol açtığı enerji krizini de ele alan liderler, alternatif enerji kaynaklarına yönelmenin yoğunlaştırılması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Görüşme kapsamında, savunma, güvenlik ve ticaret konuları başta olmak üzere ikili iş birliğinin daha da derinleştirilmesi amacıyla Ortak Deklarasyona da imza atıldı.