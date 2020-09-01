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Dünya

İngiltere'de 191 milyon yıl önce yaşamış dinozor iskeleti üzerindeki çalışmalar 150 yılın ardından tamamlandı

İngiltere'de iskeletinin tamamına yakını bulunan ilk dinazor üzerindeki çalışmalar 150 yılın ardından sonlandı. İngiltere Jurassic'ten otçul zırhlı ornithischian dinozor cinsi olan Scelidosaurus erken Jurassic Döneminde, Sinemuryan'dan Pliensbach dönemlerine kadar 191 milyon yıl önce yaşamıştı.

DHA01 Eylül 2020 Salı 10:04 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 10:04
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İngiltere'de İskeletinin tamamına yakını bulunan dinazor üzerindeki çalışmalar 150 yılın ardından sonlandı. Yaklaşık 150 yıldır Scelidosaurus'un sırtlarında büyük kemik plakalar ve sivri dikenler olan Stegosaurlar ve zırhlı plakalara sahip Ankylosaurlar arasındaki kayıp halka olduğu düşünülüyordu. Tüm bunların ardından bilim insanları Scelidosaurus'un sadece Ankylosaurlar'ın atası olduğunu tespit etti. İngiltere Jurassic'ten otçul zırhlı ornithischian dinozor cinsi olan Scelidosaurus erken Jurassic Döneminde, Sinemuryan'dan Pliensbach dönemlerine kadar 191 milyon yıl önce yaşamıştı.

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