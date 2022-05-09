İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2022 Pazartesi / 8 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,1009
  • EURO
    15,9667
  • ALTIN
    899.333
  • BIST100
    2465.71
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere'de 59 yıl sonra ilk! Kraliçe Elizabeth katılmayacak
Dünya

İngiltere'de 59 yıl sonra ilk! Kraliçe Elizabeth katılmayacak

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, yarın yapılacak İngiliz parlamentosunun yeni yasama yılının açılışına 59 yıl sonra ilk kez katılamayacağı, en büyük oğlu Galler Prensi Charles'ın Kraliçe adına konuşmasını okuyacağı bildirildi.

AA9 Mayıs 2022 Pazartesi 21:05 - Güncelleme:
ABONE OL

Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, "Kraliçe, epizodik hareketlilik sorunları yaşamaya devam ediyor ve doktorlarına danışarak, istemeyerek yarın parlamentonun açılışına katılmamaya karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Böylelikle Kraliçe, 59 yıl sonra ilk kez parlamentonun yeni yasama yılı açılışına katılmayacak.

96 yaşındaki Kraliçe, sağlık sorunları nedeniyle son zamanlarda halka açık bir dizi programını iptal etmek zorunda kalmıştı.

Kraliçe Elizabeth, tahtta bulunduğu süre boyunca, şimdiye kadar sadece 1959 ve 1963'te hamile olduğu dönemlerde iki kez parlamentonun açılışına katılamamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.