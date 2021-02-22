Reuters 22 Şubat 2021 Pazartesi 11:54 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 11:55

Koronavirüs'ten en çok etkilenen ülkelerden biri konumundaki İngiltere'de şimdiye kadar 120,580 kişi hayatını kaybederken, 4.11 milyondan fazla kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Zahawi LBC radyosuna yaptığı açıklamada, "Amaç bölgesel açılmaların yerine kademeli olarak tüm İngiltere'yi açmak" dedi.

Zahawi "Birinci öncelik çocuklar, sonra okullar, daha sonra iki kişilik grupların dışarıda biraraya gelmesi ve belki birlikte birer kahve içmesi. Bu da 8 Mart'tan itibaren mümkün olacak. Daha sonra da 29 Mart'tan itibaren iki aile ya da altı kişilik gruplar ve dışarıda gerçekleştirilen spor faaliyetleri (izin kapsamına dahil edilecek)" dedi.