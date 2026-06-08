İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2026 Pazartesi / 23 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1215
  • EURO
    53,2289
  • ALTIN
    6415.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere'de alevler gökyüzünü kapladı: Onlarca otobüs kül oldu
Dünya

İngiltere'de alevler gökyüzünü kapladı: Onlarca otobüs kül oldu

İngiltere'nin Essex bölgesindeki Grays kentinde otobüs park alanında çıkan büyük yangında 36 çift katlı otobüs kullanılamaz hale geldi. Essex polisi, yangının çıkış nedenine ilişkin kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattığını duyurdu. İtfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı.

IHA8 Haziran 2026 Pazartesi 00:24 - Güncelleme:
İngiltere'de alevler gökyüzünü kapladı: Onlarca otobüs kül oldu
ABONE OL

İngiltere'nin Essex bölgesinde yaşanan büyük yangın, onlarca toplu taşıma aracını bir gecede kullanılamaz hale getirdi. Grays kentindeki otobüs park alanında akşam saatlerinde başlayan alevler, 36 çift katlı otobüsü yutarken itfaiye ekipleri saatler süren bir mücadele verdi. Olayın ardından Essex polisi, yangının kasıtlı olarak çıkarılmış olabileceği yönündeki şüpheyle harekete geçti ve resmi soruşturma süreci başladı.

36 ÇİFT KATLI OTOBÜS BİR GECEDE KÜLE DÖNDÜ

İngiltere'nin Essex bölgesinde otobüslerin bulunduğu bir park alanında çıkan yangında 36 adet çift katlı otobüs kullanılamaz hale gelirken, yetkililer kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İngiltere'nin Essex bölgesindeki Grays kentinde çift katlı otobüslerin bulunduğu bir park alanında dün yangın çıktı. Essex polisi, yerel saatle 19.00 sıralarında yangın ihbarı aldıklarını ve acil durum ekiplerinin derhal olay yerine sevk edildiğini açıkladı. Yetkililer, yangında en az 36 çift katlı otobüsün ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

İTFAİYE 2 SAATLİK MÜCADELEYLE ALEVLERİ SÖNDÜRDÜ

Essex İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, yangın nedeniyle çevredeki bazı yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin altyapı hizmet sağlayıcıları ve yerel çiftçilerin desteğiyle alevleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldığı, böylece yangının çevreye yayılmasının önlendiği ifade edildi.

ESSEX POLİSİNDEN KUNDAKLAMA ŞÜPHESİYLE SORUŞTURMA

Essex polisinden bugün yapılan açıklamada ise yangının çıkış nedenine ilişkin kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Mevcut aşamada olay kundaklama şüphesiyle değerlendirilmektedir. Yangının çıkış nedenini belirlemek için itfaiye teşkilatındaki meslektaşlarımızla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz" denildi.

  • Essex yangın
  • kundaklama şüphesi
  • çift katlı otobüs
  • Grays İngiltere
  • otobüs yangını

ÖNERİLEN VİDEO

Elazığ'da karga paniği: Kaçarken taklalar attı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.