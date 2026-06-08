İngiltere'de alevler gökyüzünü kapladı: Onlarca otobüs kül oldu

İngiltere'nin Essex bölgesinde yaşanan büyük yangın, onlarca toplu taşıma aracını bir gecede kullanılamaz hale getirdi. Grays kentindeki otobüs park alanında akşam saatlerinde başlayan alevler, 36 çift katlı otobüsü yutarken itfaiye ekipleri saatler süren bir mücadele verdi. Olayın ardından Essex polisi, yangının kasıtlı olarak çıkarılmış olabileceği yönündeki şüpheyle harekete geçti ve resmi soruşturma süreci başladı.

36 ÇİFT KATLI OTOBÜS BİR GECEDE KÜLE DÖNDÜ

İngiltere'nin Essex bölgesinde otobüslerin bulunduğu bir park alanında çıkan yangında 36 adet çift katlı otobüs kullanılamaz hale gelirken, yetkililer kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İngiltere'nin Essex bölgesindeki Grays kentinde çift katlı otobüslerin bulunduğu bir park alanında dün yangın çıktı. Essex polisi, yerel saatle 19.00 sıralarında yangın ihbarı aldıklarını ve acil durum ekiplerinin derhal olay yerine sevk edildiğini açıkladı. Yetkililer, yangında en az 36 çift katlı otobüsün ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

İTFAİYE 2 SAATLİK MÜCADELEYLE ALEVLERİ SÖNDÜRDÜ

Essex İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, yangın nedeniyle çevredeki bazı yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin altyapı hizmet sağlayıcıları ve yerel çiftçilerin desteğiyle alevleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldığı, böylece yangının çevreye yayılmasının önlendiği ifade edildi.

ESSEX POLİSİNDEN KUNDAKLAMA ŞÜPHESİYLE SORUŞTURMA

Essex polisinden bugün yapılan açıklamada ise yangının çıkış nedenine ilişkin kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Mevcut aşamada olay kundaklama şüphesiyle değerlendirilmektedir. Yangının çıkış nedenini belirlemek için itfaiye teşkilatındaki meslektaşlarımızla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz" denildi.