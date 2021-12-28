İngiltere'de anket: Muhafazakar Parti, Johnson'ın liderliğinin devamı durumunda oy kaybedecek

AA 28 Aralık 2021 Salı 17:04 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 17:05

Araştırma şirketi Opinium'un Guardian gazetesi için yaptığı ankette, insanlara bir sonraki seçimde Muhafazakar Parti'nin lideri kim olduğunda oy verip vermeyecekleri soruldu.

Lider isimleri olarak da Başbakan Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss, Maliye Bakanı Rishi Sunak ve İskan Bakanı Michael Gove'un isimleri sıralandı.

Herhangi bir isim verilmediğinde ankete katılanların yüzde 39'u İşçi Partisi'ne, yüzde 32'si ise Muhafazakarlara oy vereceğini belirtti.

Lider ismi olarak Johnson'ın adı eklendiğinde ise Muhafazakarlara destek yüzde 30'un altına düşerek İşçi Partisi'yle arasında fark yüzde 7'den yüzde 12'ye çıktı.

Sunak'ın lider olması durumunda ise İşçi Partisi birinciliği korusa da aradaki fark yüzde 3'e kadar geriledi.

Johnson ve Sunak arasındaki yüzde 12 ve yüzde 3'lük farkların parlamentoya yansımasının yaklaşık 60 sandalye olarak değerlendirildi.

YouGov adlı araştırma şirketinin eski yöneticisi Peter Kellner, partilere oy vermede liderlerin isimlerinin çok az fark yaratmasının beklenebileceğini ancak kaymanın bu kadar çok olmasının Johnson'ın partideki konumunda önemli bir düşüş olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Fark, Dışişleri Bakanı Truss'ta yüzde 16'ya, Gove'da ise yüzde 18'e çıktı.

- Johnson baskı altında

İngiltere'de aşı pasaportuna ilişkin teklife Johnson'ın partisinden yaklaşık 100 milletvekilinin "hayır" oyu vermesi partide liderlik mücadelesini gündeme getirmişti.

Johnson ve ekibi geçen sene Noel partileri düzenleyerek Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal etmekle de suçlanmıştı.

Muhafazakar Parti, Johnson'ın liderliği altında, 190 yıldır kendilerinde olan Kuzey Shropshire'da 16 Aralık'ta yapılan ara seçimi kaybederek son yıllardaki en büyük yenilgilerinden birini almıştı.

Kuralların çiğnendiği Noel partileri, lobi kurallarını ihlal etmekle suçlanan Muhafazakar Parti Milletvekili Owen Paterson'ın ilk başta korunması ve bazı Muhafazakar Parti milletvekillerinin başka işler yaptığına dair haberlerin de etkisiyle İşçi Partisi, anketlerde öne geçmişti.