İSTANBUL 25°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Mayıs 2021 Cumartesi / 19 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2763
  • EURO
    9,9894
  • ALTIN
    470.753
  • BIST100
    1397.82
Dünya

İngiltere'de aşırı sağa terör operasyonu

İngiltere'de aşırı sağ terör örgütüne yapılan operasyonda biri 16 yaşında 5 kişi gözaltına alındı.

AA01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:27 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:27
ABONE OL

İngiltere'de aşırı sağ terör örgütüne yapılan operasyonlarda aralarında 16 yaşındaki bir çocuğun da olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Kuzey Doğu Terörle Mücadele Polis Departmanının açıklamasında, Batı Yorkshire'da yapılan ilk operasyonda, 29 ve 30 yaşlarında 2 erkek ile 28 yaşındaki bir kadının terör eylemi planlama veya azmettirme şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Galler'in kuzeyindeki Anglesey'de 28 yaşındaki bir erkek ile İngiltere'nin güney batısındaki Wiltshire'da 16 yaşındaki bir çocuğun da aynı suç şüphesiyle gözaltına alındığı duyuruldu.

"Aşırı sağ terör örgütü üyesi olmakla" suçlanan şüphelilerin sorgulanmak üzere Batı Yorkshire'daki bir polis karakoluna götürüldüğü, devam eden soruşturmalar kapsamında bazı evlerde aramalar yapıldığı ifade edildi.

Bir adreste bulunan "şüpheli malzeme" nedeniyle bomba imha ekibinden destek istendiği de açıklandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.