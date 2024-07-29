İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2024 Pazartesi / 23 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0217
  • EURO
    35,7264
  • ALTIN
    2536.02
  • BIST100
    10747.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere'de bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Dünya

İngiltere'de bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var

İngiltere'nin Southport bölgesinde bir kişi elindeki bıçak ile çevredekilere saldırdı. Yaşanan olayda en az 8 kişinin kişinin yaralandığı belirtildi.

AA29 Temmuz 2024 Pazartesi 16:32 - Güncelleme:
İngiltere'de bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
ABONE OL

Merseyside Polisi, yaptığı açıklamada, yerel saatle 12.00 sularında Hart Caddesi'ndeki bıçaklı saldırı ihbarı üzerine acil ekiplerin bölgeye intikal ettiğini kaydetti.

Olay nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, polisin bir bıçak ele geçirdiği ve bir şüpheliyi de gözaltına aldığı ifade edildi.

Ayrıca, açıklamada, halka yönelik büyük tehdit olmamasına rağmen, Hart Caddesi yakınlarındaki bölgeden uzak durulması çağrısı yapıldı.

Kuzey Batı Ambulans Servisi de yaptığı açıklamada, "birden fazla bıçaklanma" ihbarı aldıklarını belirterek, "Durumu değerlendiriyor ve acil durum ortaklarımızla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra yapılan açıklamada da sağlık görevlilerinin bıçakla yaralanan 8 kişiyi tedavi ettiği belirtilerek, yaralıların Alder Hey Çocuk Hastanesi, Aintree Üniversite Hastanesi ve Southport and Formby Hastanesi'ne götürüldüğü ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.