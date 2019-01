İngiltere’de Brexit OHAL’i

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile iki yıl süren müzakerelerin sonucunda vardığı Brexit Anlaşması reddedilince ‘AB’den anlaşmasız çıkışa’ hazırlık için adeta olağanüstü hal ilan etti. İskoçya ve Kuzey İrlanda’nın Birleşik Krallık’tan ayrılabileceği ve Cebelitarık’da egemenlik sorunları yaşanabileceği tehdidine rağmen Brexit Anlaşması reddedilen May, önce Kuzey İrlanda’ya 2 bin polis takviye gönderdi. May, ardından yedek askerleri 1 yıllığına göreve çağırdı. Savunma Bakanlığı’nın İngiliz Parlamentosuna verdiği bilgiye göre, anlaşmasız Brexit senaryosuna hazırlık kapsamında, ülkedeki yedek askerler 10 Şubat itibarıyla göreve çağrıldı. Kararın gerekçesi, “AB’den anlaşmasız ayrılığın, İngiltere vatandaşlarının refahı, sağlığı ve güvenliği ile İngiltere’nin ekonomik istikrarı üzerinde yaratabileceği etkileri hafifletmekte hükümete yardım etmek” olarak açıklandı. Yedek askerlerin 9 Şubat 2020’ye kadar görevde tutulacağı belirtilirken, kaç askerin göreve çağrılacağı bilgisine ise yer verilmedi. Karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İşçi Partisi milletvekili Ian Murray, “Yedek askerlerin göreve çağrılması, anlaşmasız Brexit’in ne kadar ciddi bir tehdit olduğunu gösteriyor. Hükümetin kendi eliyle yol açtığı bir anayasal kriz nedeniyle yedek askerlerin göreve çağrılıyor olması şaşkınlık verici” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de Theresa May hükümetinin AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda salı günü yapılan oylamada reddedilmesinin ardından “anlaşmasız Brexit” seçeneği kuvvet kazanmıştı.

ANLAŞMASIZ AYRILIK KABUSU

Reddedilen anlaşma, son 40 yılını AB ile bütünleşik geçiren İngiltere’ye, yeni koşullara alışması için 21 aylık geçiş süreci imkanı tanıyordu. Anlaşmasız ayrılığın ise ithalatının büyük kısmını AB’den yapan ülkede başta gıda ve ilaç olmak üzere pek çok kalemde kriz yaratması bekleniyor. Korkulan senaryonun gerçekleşmesi halinde ülkenin sınır kapılarında uzun kamyon kuyrukları ve temel ihtiyaç maddelerinin tedariğinde aksamalar da öngörülüyor. Bürokrasiye anlaşmasız Brexit seçeceğine göre hazırlanması talimatı veren hükümet, şirketlerin ve bireylerin alması gereken tedbirlerle ilgili de bilgilendirme paketleri ve tanıtım filmleri içeren bir kampanya yapacağını açıklamıştı. Muhalefet partileri İngiliz hükümetinden “anlaşmasız Brexit” ihtimalini dışlamasını talep ediyor ancak hükümet, bu seçeneği ülke için risklerine karşın AB ile müzakerelerde bir koz olarak elinde tutmak istiyor. Anlaşmasız Brexit durumunda İngiltere, AB’ye 40 milyar sterlini bulan ayrılık ücretini ödemeyecek. İngiltere, 23 Haziran 2016’da yapılan referandumla AB’den ayrılma kararı almıştı.