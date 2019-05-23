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İngiltere'de Brexit oylaması ertelendi

İngiltere'de Hükümet yetkilisi Mark Spencer, bir anlaşmaya varamamaları nedeniyle 7 Haziran'daki Brexit tasarısı oylamasının yapılamayacağını açıkladı.

  • AA
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İngiliz hükümeti, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) anlaşmasına ilişkin yeni yasa tasarısının iktidardaki Muhafazakar Parti'de isyana yol açmasının ardından oylamanın ertelendiğini açıkladı.

Hükümet yetkilisi Mark Spencer, parlamentoda yaptığı konuşmada, tasarıyı 3 Haziran'da yayınlamayı ve 7 Haziran'da da oylamaya sunmayı planladıklarını ifade ederek, ancak bu konuda bir anlaşmaya varamadıklarını, yeni tarihe ilişkin daha sonra bilgilendirmede bulunacaklarını söyledi.

Muhalefetten Valerie Vaz ise oylamanın ertelenmesine ilişkin olarak Başbakan Theresa May'in istifa baskısı altında olduğuna atıfta bulunarak, "Başbakan bir kez daha siyasi geleceğini ulusal çıkarların önüne koydu." değerlendirmesinde bulundu.

May, dördüncü kez parlamentoya sunacağı Brexit anlaşmasına ilişkin yeni yasa tasarısının neler içereceği konusunda 21 Mayıs'ta açıklama yapmıştı. Yasa tasarısında, parlamenterlerin, tedbir maddesi, Gümrük Birliği, ticaret anlaşması, işçi hakları ve çevrenin korunması konularındaki endişelerinin giderilmesine odaklanan May, ayrıca ikinci bir referanduma da gidilebileceğini söylemişti.

Ancak May’in Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirebilmek için verdiği yeni tavizler partisinde isyana yol açmıştı. İngiliz basını, hükümetinin parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası’ndan sorumlu bakanı Andrea Leadsom'ın istifasının ardından, May''n de yarın istifa edebileceğini öne sürmüştü.

İngiltere 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i, parlamentodan anlaşmaya onay çıkmadığı için önce 12 Nisan'a daha sonra da 31 Ekim'e ertelemek zorunda kalmıştı.

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