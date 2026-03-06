İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2026 Cuma / 18 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0767
  • EURO
    51,0999
  • ALTIN
    7208.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere'de casus alarmı: 4 şüpheli gözaltında
Dünya

İngiltere'de casus alarmı: 4 şüpheli gözaltında

İngiltere'de Yahudi cemaatini gözetlediğinden şüphelenilen 4 erkek, İran adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

AA6 Mart 2026 Cuma 12:20 - Güncelleme:
İngiltere'de casus alarmı: 4 şüpheli gözaltında
ABONE OL

Londra Metropolitan Polisinden yapılan yazılı açıklamada, Terörle Mücadele Polisinin Ulusal Güvenlik Yasası ihlali şüphesiyle yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Soruşturmayı yürüten Londra'dan dedektifler, önceden planlanmış bir operasyon kapsamında (yerel saatle) saat 01.00'den kısa süre sonra Barnet ve Watford'daki adreslerde, biri İranlı ve 3'ü İngiliz-İran çifte vatandaşı erkeği gözaltına aldı." ifadesi kullanıldı.

Yürütülen soruşturmanın, Londra bölgesindeki Yahudi cemaatiyle bağlantılı yerlerin ve kişilerin izlendiği şüphesiyle ilgili olduğu aktarıldı.

Açıklamada, 6 kişinin de "suça yardım etme şüphesiyle" gözaltına alındığı aktarıldı.

"GÖZALTILAR UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN SORUŞTURMANIN PARÇASI"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Londra Terörle Mücadele Polisi yetkilisi Helen Flanagan, şunları kaydetti:

"Bugünkü gözaltılar, uzun süredir devam eden bir soruşturmanın ve şüphelendiğimiz kötü niyetli faaliyetleri engellemek için sürdürdüğümüz çalışmaların parçasıdır. Halkın, özellikle de Yahudi topluluğunun endişeli olabileceğini anlıyoruz. Her zaman olduğu gibi, onlara uyanık olmalarını ve endişe verici bir şey görür veya duyarsa bizimle iletişime geçmelerini rica ediyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.