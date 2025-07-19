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Dünya

İngiltere'de casus avı: Rus istihbaratına şok yaptırım

İngiltere, siber saldırılar ve istikrarsızlaştırma faaliyetleri nedeniyle Rus askeri istihbaratı GRU'ya bağlı üç birim ve 18 görevliye yaptırım uyguladı. Dışişleri Bakanı Lammy, konuya ilişkin “Kremlin'in ne çevirdiğini biliyoruz, buna göz yummayacağız.” açıklamasında bulundu.

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 01:04 - Güncelleme:
İngiltere'de casus avı: Rus istihbaratına şok yaptırım
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İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaptırım uygulanan kişiler ve birimlerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatları doğrultusunda kaos ve düzensizlik yaymakla suçlandığı belirtildi.

Açıklamada, GRU'nun 26165 numaralı biriminin, 2022'de Ukrayna'nın Mariupol kentinde yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği tiyatro saldırısında hedef belirlemek amacıyla çevrim içi keşif yaptığı kaydedildi.

Ayrıca, yaptırım listesine, 2018'de İngiltere'nin Salisbury kentinde sinir gazı Novichok ile hedef alınan Yulia Skripal'in telefonuna yıllar önce casus yazılım yerleştirdiği belirtilen GRU görevlilerinin de dahil edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Rusya'nın İngiltere'deki medya kuruluşlarını, telekomünikasyon altyapısını, enerji sistemlerini ve siyasi kurumları hedef aldığına işaret edilerek, bu faaliyetlere karşı uluslararası ortaklarla mücadele edildiği vurgulandı.

Öte yandan, Batı Afrika'da dezenformasyon kampanyaları yürüttüğü öne sürülen "Afrika İnisiyatifi" adlı Rus haber ajansının üç yöneticisine de yaptırım uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, GRU'ya bağlı üç birim ve 18 askeri istihbarat görevlisine yönelik yaptırımlar kapsamında mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasakları gibi tedbirler alınabileceği bildirildi.

"KREMLİN'İN HİÇ ŞÜPHESİ OLMASIN: ARKA PLANDA NE YAPMAYA ÇALIŞTIKLARINI GÖRÜYORUZ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, şu ifadeleri kullandı:

"GRU casusları Avrupa'yı istikrarsızlaştırmak, Ukrayna'nın egemenliğini baltalamak ve İngiliz vatandaşlarının güvenliğini tehdit etmek için kampanya yürütüyor. Kremlin'in hiç şüphesi olmasın: Arka planda ne yapmaya çalıştıklarını görüyoruz ve buna tahammül etmeyeceğiz. Bu nedenle, Rus ajanlarına karşı kararlı yaptırımlar uyguluyoruz. İngiltere ve müttefiklerinin Ukrayna'ya ve Avrupa güvenliğine verdiği destek sarsılmazdır."

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