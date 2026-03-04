İngiltere'de casusluk krizi: Milletvekilinin eşi gözaltında

Londra Metropolitan Polisi, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Londra'da 39 yaşında bir kişinin, Galler'in Powys ve Pontyclun kentlerinde ise 68 ve 43 yaşında iki kişinin Çin adına casusluk yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Londra Metropolitan Polisi Terörle Mücadele Müdürü Helen Flanagan, topluma yönelik herhangi bir risk bulunmadığını belirterek, Londra ile İskoçya'nın East Kilbride ve Galler'in Cardiff kentlerinde 3 adreste arama yapıldığını ifade etti.

Öte yandan İngiliz medyası, gözaltına alınan kişilerden birinin iktidardaki İşçi Partisinin East Kilbride and Strathaven milletvekili Joani Reid'in eşi David Taylor olduğunu yazdı.

Sky News'e konuşan Reid de gözaltı haberlerini doğrulayarak, "Kocamın yasaları ihlal ettiğinden şüphe duyacağım herhangi bir şey görmedim. Eşimin işlerinin parçası değilim. Ben ve çocuklarım, yürütülen soruşturmanın parçası değiliz." dedi.

Reid, hayatında hiç Çin'e gitmediğini, Çin hakkında mecliste konuşma yapmadığını ve Çin'le ilgili soru sormadığını belirtirken, milletvekili olarak Çinli diplomat, hükümet yetkilisi ya da iş insanlarıyla da buluşmadığını dile getirdi.

Çin'in çıkarlarına yönelik bakanlar ya da herhangi birisine endişelerini dile getiren bir konuşma yapmadığının da altını çizen Reid, herhangi bir şekilde Çin hayranı olmadığını da söyledi.

Ünlü sendikacı Jimmy Reid'in torunu olan Joani Reid, 2024'te milletvekili seçilmeden önce Londra'nın Lewisham ilçesinde belediye meclisi üyesi olarak görev yapıyordu.